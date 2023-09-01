Cégkönyvtár
CERN
Itt dolgozik? Igényelje cégét

CERN Fizetések

CERN fizetési tartománya $47,822 teljes kompenzációban évente Adminisztratív asszisztens alsó végén $114,875 Hardvermérnök felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól CERN. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $89.1K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Kutatótudós

Adattudós
Median $76.6K
Adminisztratív asszisztens
$47.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Hardvermérnök
$115K
Informatikus
$92.2K
Gépészmérnök
$83.3K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a CERN-nél a Hardvermérnök at the Common Range Average level, évi $114,875 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A CERN-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $86,165.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a CERN-nél

Kapcsolódó cégek

  • LinkedIn
  • Snap
  • Intuit
  • Spotify
  • Uber
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források