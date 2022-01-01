Cégkönyvtár
Ceridian Fizetések

Ceridian fizetési tartománya $52,260 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálat alsó végén $279,390 Emberi erőforrások felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Ceridian. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftverfejlesztő mérnök

Termékdizájner
Median $92K
Ügyfélszolgálat
$52.3K

Emberi erőforrások
$279K
Marketing
$137K
Termék dizájn vezető
$106K
Termékvezető
$67.4K
Projektmenedzser
$82.6K
Toborzó
$68.6K
Szoftverfejlesztési vezető
$111K
Megoldásépítész
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Technikai projektmenedzser
$101K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvénytípus
RSU

A Ceridian-nél a RSUs 3 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 33.3% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (33.30% évente)

  • 33.3% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (33.30% évente)

  • 33.3% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (33.30% évente)

GYIK

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Ceridian είναι ο Emberi erőforrások at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $279,390. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Ceridian είναι $92,000.

