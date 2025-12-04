Cégjegyzék
Az átlagos Programmenedzser teljes kompenzáció in Taiwan a Cerence cégnél NT$1.67M és NT$2.28M yearként között mozog. Tekintsd meg a Cerence teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programmenedzser pozícióra a Cerence cégnél in Taiwan évi NT$2,278,250 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cerence cégnél a Programmenedzser szerepkörre in Taiwan jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$1,669,407.

