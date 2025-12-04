Cégjegyzék
Cerebras Systems
Cerebras Systems
  • Fizetések
  • Villamosmérnök

  • Összes Villamosmérnök fizetés

Cerebras Systems Villamosmérnök Fizetések

Az átlagos Villamosmérnök teljes kompenzáció in United States a Cerebras Systems cégnél $168K és $234K yearként között mozog. Tekintsd meg a Cerebras Systems teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$180K - $212K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$168K$180K$212K$234K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Cerebras Systems cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Villamosmérnök pozícióra a Cerebras Systems cégnél in United States évi $234,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cerebras Systems cégnél a Villamosmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $168,000.

Egyéb források

