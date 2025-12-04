Cégjegyzék
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Kockázati tőkés Fizetések

Az átlagos Kockázati tőkés teljes kompenzáció in United States a Cerberus Capital Management cégnél $275K és $393K yearként között mozog. Tekintsd meg a Cerberus Capital Management teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$316K - $369K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$275K$316K$369K$393K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Cerberus Capital Management?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kockázati tőkés pozícióra a Cerberus Capital Management cégnél in United States évi $392,828 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cerberus Capital Management cégnél a Kockázati tőkés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $275,315.

Egyéb források

