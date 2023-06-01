Cégkönyvtár
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Fizetések

Cerberus Capital Management fizetési tartománya $78,400 teljes kompenzációban évente Toborzó alsó végén $342,465 Kockázati tőkés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Cerberus Capital Management. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Könyvelő
$151K
Adattudós
$164K
Emberi erőforrások
$111K

Menedzsment tanácsadó
$250K
Toborzó
$78.4K
Szoftverfejlesztő
$265K
Kockázati tőkés
$342K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Cerberus Capital Management-nél a Kockázati tőkés at the Common Range Average level, évi $342,465 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Cerberus Capital Management-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $164,175.

Egyéb források