Cégkönyvtár
Ceragon Networks
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Ceragon Networks Fizetések

Ceragon Networks fizetési tartománya $54,380 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $115,407 Projektmenedzser felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Ceragon Networks. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Villamosmérnök
$108K
Hardvermérnök
$109K
Projektmenedzser
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Szoftverfejlesztő
$54.4K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Ceragon Networks-nél a Projektmenedzser at the Common Range Average level, évi $115,407 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Ceragon Networks-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $108,886.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Ceragon Networks-nél

Kapcsolódó cégek

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források