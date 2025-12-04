Cégjegyzék
Cepheid
Cepheid Vegyészmérnök Fizetések

Az átlagos Vegyészmérnök teljes kompenzáció in United States a Cepheid cégnél $111K és $151K yearként között mozog. Tekintsd meg a Cepheid teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$118K - $143K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$111K$118K$143K$151K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Cepheid?

Befoglalt Munkakörök

Folyamatmérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vegyészmérnök pozícióra a Cepheid cégnél in United States évi $150,800 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cepheid cégnél a Vegyészmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $110,500.

Egyéb források

