Cepheid Fizetések

Cepheid fizetési tartománya $68,340 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálat alsó végén $196,015 Programmenedzser felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Cepheid. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Gépészmérnök
Median $140K
Szoftverfejlesztő
Median $144K
Könyvelő
$147K

Orvosbiológiai mérnök
$194K
Vegyészmérnök
$131K

Folyamatmérnök

Ügyfélszolgálat
$68.3K
Adattudós
$151K
Pénzügyi elemző
$147K
Hardvermérnök
$171K
Marketing operációk
$112K
Termékvezető
$163K
Programmenedzser
$196K
Projektmenedzser
$168K
Bevételi műveletek
$181K
Technikai projektmenedzser
$171K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Cepheid-nél a Programmenedzser at the Common Range Average level, évi $196,015 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Cepheid-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $150,750.

