Az átlagos Értékesítés teljes kompenzáció in Ireland a Centric Software cégnél €121K és €173K yearként között mozog. Tekintsd meg a Centric Software teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$160K - $188K
Ireland
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$140K$160K$188K$200K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Centric Software?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Centric Software cégnél in Ireland évi €172,916 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Centric Software cégnél a Értékesítés szerepkörre in Ireland jelentett medián éves teljes kompenzáció €121,189.

Egyéb források

