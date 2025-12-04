Cégjegyzék
Centre for Development of Telematics
Centre for Development of Telematics Terméktervező Fizetések

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in India a Centre for Development of Telematics cégnél ₹1.75M és ₹2.49M yearként között mozog. Tekintsd meg a Centre for Development of Telematics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$22.6K - $25.7K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$19.9K$22.6K$25.7K$28.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Centre for Development of Telematics?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Centre for Development of Telematics cégnél in India évi ₹2,493,916 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Centre for Development of Telematics cégnél a Terméktervező szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,754,195.

Egyéb források

