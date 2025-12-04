Cégjegyzék
Centre for Development of Advanced Computing
Az átlagos Hardvermérnök teljes kompenzáció in India a Centre for Development of Advanced Computing cégnél ₹991K és ₹1.39M yearként között mozog. Tekintsd meg a Centre for Development of Advanced Computing teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

$12.2K - $14.2K
India
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Centre for Development of Advanced Computing cégnél in India évi ₹1,387,761 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Centre for Development of Advanced Computing cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹991,258.

Egyéb források

