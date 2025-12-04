Cégjegyzék
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Bevételi műveletek Fizetések

Az átlagos Bevételi műveletek teljes kompenzáció a CentralSquare Technologies cégnél $93.9K és $128K yearként között mozog. Tekintsd meg a CentralSquare Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$101K - $122K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$93.9K$101K$122K$128K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a CentralSquare Technologies?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Bevételi műveletek pozícióra a CentralSquare Technologies cégnél évi $128,180 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CentralSquare Technologies cégnél a Bevételi műveletek szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $93,925.

Egyéb források

