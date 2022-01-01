Cégkönyvtár
CentralSquare Technologies
Itt dolgozik? Igényelje cégét

CentralSquare Technologies Fizetések

CentralSquare Technologies fizetési tartománya $50,388 teljes kompenzációban évente Műszaki szakíró alsó végén $172,135 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól CentralSquare Technologies. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $90.2K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Ügyfélmenedzsment
$99.5K
Adattudós
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Bevételi műveletek
$111K
Kiberbiztonság elemző
$96.5K
Megoldásépítész
$172K
Műszaki szakíró
$50.4K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CentralSquare Technologies adalah Megoldásépítész at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $172,135. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di CentralSquare Technologies adalah $99,495.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a CentralSquare Technologies-nél

Kapcsolódó cégek

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • Infor
  • FiveBy Solutions
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források