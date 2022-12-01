Cégjegyzék
Centiro
Centiro Fizetések

A Centiro fizetése $7,468 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $11,831-ig egy Adattudós pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Centiro. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Adattudós
$11.8K
Szoftvermérnök
$7.5K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Centiro cégnél: Adattudós at the Common Range Average level évi $11,831 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Centiro cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $9,649.

Egyéb források

