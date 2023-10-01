Cégjegyzék
Centerview Partners
Centerview Partners Fizetések

A Centerview Partners medián fizetése $330,000 egy Befektetési bankár pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Centerview Partners. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Befektetési bankár
Median $330K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Centerview Partners cégnél: Befektetési bankár évi $330,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Centerview Partners cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $330,000.

Egyéb források

