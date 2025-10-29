Cégjegyzék
Cengage
Cengage Terméktervező Fizetések

A medián Terméktervező kompenzációs in United States csomag a Cengage cégnél összesen $110K yearként. Tekintsd meg a Cengage teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cengage
Ux Designer
Boston, MA
Összesen évente
$110K
Szint
L2
Alapbér
$110K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Cengage cégnél in United States évi $115,400 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cengage cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $109,999.

