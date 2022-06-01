Cégjegyzék
CCMSI
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Főbb betekintések
  • Osszon meg valami egyedit a CCMSI céggel kapcsolatban, ami hasznos lehet mások számára (pl. interjútippek, csapatválasztás, egyedi kultúra stb.).
    • Rólunk

    CCMSI is a leading third-party administrator for workers'​ compensation and property/casualty self-insurance programs. Since 1978, we've successfully administered and provided claim services to individual and group clients, nationwide.Our approach to claims management includes providing sound technical resources, strategic insight, efficient and accessible computer systems, cost containment practices, and the seamless administration of your losses. Our adjuster turnover rate is less than 3%. This is crucial in establishing continuity between your primary contacts and the adjustment staff.

    http://www.ccmsi.com
    Weboldal
    1978
    Alapítás éve
    1,750
    Alkalmazottak száma
    $500M-$1B
    Becsült bevétel
    Központ

    Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

    Iratkozz fel az ellenőrzött ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

    Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

    Kiemelt állások

      Nem találtunk kiemelt állásokat a CCMSI cégnél

    Kapcsolódó cégek

    • Dropbox
    • Airbnb
    • Flipkart
    • Square
    • LinkedIn
    • Összes cég megtekintése ➜

    Egyéb források