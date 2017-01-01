Cégjegyzék
Castalia
Főbb betekintések
    • Rólunk

    Castalia is a global strategic advisory firm focused on infrastructure, resource, and policy challenges. The company provides sustainable solutions by leveraging smart thinking and analytical rigor.

    castalia-advisors.com
    Weboldal
    1980
    Alapítás éve
    30
    Alkalmazottak száma
    $1M-$10M
    Becsült bevétel
    Központ

    Egyéb források