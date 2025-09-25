Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Singapore csomag a Carousell cégnél összesen SGD 112K yearként. Tekintsd meg a Carousell teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Összesen évente
SGD 112K
Szint
L4
Alapbér
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bónusz
SGD 0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Carousell in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 198,312. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Carousell for the Szoftvermérnök role in Singapore is SGD 119,973.

