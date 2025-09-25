Cégjegyzék
CarGurus Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a CarGurus cégnél $154K yearként a Software Engineer szinthez és $272K yearként a Principal Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $244K. Tekintsd meg a CarGurus teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A CarGurus cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a CarGurus cégnél in United States évi $305,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CarGurus cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $238,150.

