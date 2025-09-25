A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a CarGurus cégnél $154K yearként a Software Engineer szinthez és $272K yearként a Principal Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $244K. Tekintsd meg a CarGurus teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A CarGurus cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
