Az átlagos Üzletfejlesztés teljes kompenzáció in United States a CarGurus cégnél $177K és $256K yearként között mozog. Tekintsd meg a CarGurus teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$200K - $232K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$177K$200K$232K$256K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A CarGurus cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzletfejlesztés pozícióra a CarGurus cégnél in United States évi $256,148 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CarGurus cégnél a Üzletfejlesztés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $176,505.

