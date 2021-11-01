Cégkönyvtár
Caption Health
Caption Health Fizetések

Caption Health fizetési tartománya $129,848 teljes kompenzációban évente Üzleti elemző alsó végén $186,563 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Caption Health. Utoljára frissítve: 8/13/2025

$160K

Üzleti elemző
$130K
Termékvezető
$187K
Szoftverfejlesztő
$164K

A legmagasabb fizetésű szerep a Caption Health-nél a Termékvezető at the Common Range Average level, évi $186,563 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Caption Health-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $164,175.

