Captain Fresh Fizetések

A Captain Fresh fizetése $11,749 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $84,965-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Captain Fresh. Utoljára frissítve: 9/7/2025

Értékesítés
$25.3K
Szoftvermérnök
$11.7K
Szoftvermérnöki vezető
$85K

A legmagasabban fizető pozíció a Captain Fresh cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $84,965 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Captain Fresh cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $25,277.

