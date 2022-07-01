Cégkönyvtár
Capital Rx Fizetések

Capital Rx fizetési tartománya $122,640 teljes kompenzációban évente Termékdizájner alsó végén $150,000 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Capital Rx. Utoljára frissítve: 8/13/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $150K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adattudós
$131K
Termékdizájner
$123K

Termékvezető
$136K
Értékesítés
$146K
A legmagasabb fizetésű szerep a Capital Rx-nél a Szoftverfejlesztő, évi $150,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Capital Rx-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $135,675.

