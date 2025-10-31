Cégjegyzék
Capital One
A medián Toborzó kompenzációs in United States csomag a Capital One cégnél összesen $113K yearként. Tekintsd meg a Capital One teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Capital One
Recruiter
Richmond, VA
Összesen évente
$113K
Szint
Principal Associate
Alapbér
$113K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a Capital One?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
Options

A Capital One cégnél a Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Capital One cégnél in United States évi $141,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Capital One cégnél a Toborzó szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $121,000.

Egyéb források