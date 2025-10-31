Cégjegyzék
Capital One
Capital One Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in United States a Capital One cégnél $111K yearként a Associate szinthez és $523K yearként a Vice President szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $191K. Tekintsd meg a Capital One teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Megtekintés 6 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
Options

A Capital One cégnél a Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Capital One cégnél in United States évi $523,333 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Capital One cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $191,000.

