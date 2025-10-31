Cégjegyzék
Az átlagos Ügyfélelégedettség teljes kompenzáció in United States a Capital One cégnél $153K és $209K yearként között mozog. Tekintsd meg a Capital One teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$164K - $198K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$153K$164K$198K$209K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
Options

A Capital One cégnél a Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfélelégedettség pozícióra a Capital One cégnél in United States évi $208,800 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Capital One cégnél a Ügyfélelégedettség szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $153,000.

