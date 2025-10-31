A Üzleti elemző kompenzáció in United States a Capital One cégnél $114K yearként a Associate Business Analyst szinthez és $212K yearként a Lead Business Analyst szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $119K. Tekintsd meg a Capital One teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Capital One cégnél a Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)