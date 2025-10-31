Cégjegyzék
Capita Megoldástervező Fizetések

A medián Megoldástervező kompenzációs in United Kingdom csomag a Capita cégnél összesen £92.8K yearként. Tekintsd meg a Capita teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£92.8K
Szint
-
Alapbér
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£8.4K
Cégnél töltött évek
7 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Capita cégnél in United Kingdom évi £101,949 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Capita cégnél a Megoldástervező szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £92,846.

