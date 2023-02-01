Cégkönyvtár
Cambridge Associates
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Cambridge Associates Fizetések

Cambridge Associates fizetési tartománya $62,088 teljes kompenzációban évente Pénzügyi elemző alsó végén $201,070 Üzleti elemző felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Cambridge Associates. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Üzleti elemző
$201K
Adatelemző
$80.4K
Adattudós
$134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Pénzügyi elemző
$62.1K
Szoftverfejlesztő
$86.8K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Cambridge Associates-nél a Üzleti elemző at the Common Range Average level, évi $201,070 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Cambridge Associates-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $86,832.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Cambridge Associates-nél

Kapcsolódó cégek

  • Apple
  • Uber
  • Databricks
  • Flipkart
  • Netflix
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források