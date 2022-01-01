Cégkönyvtár
Cambium Learning Group Fizetések

Cambium Learning Group fizetési tartománya $50,250 teljes kompenzációban évente Emberi erőforrások alsó végén $159,120 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Cambium Learning Group. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $146K
Adattudós
$111K
Emberi erőforrások
$50.3K

Termékvezető
$159K
Technikai projektmenedzser
$121K
Műszaki szakíró
$63.7K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Cambium Learning Group-nél a Termékvezető at the Common Range Average level, évi $159,120 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Cambium Learning Group-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $115,545.

