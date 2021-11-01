Calix Fizetések

Cégkönyvtár
Calix fizetési tartománya $75,891 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $271,460 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Calix. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $75.9K
Vezérigazgatói tanácsadó
$78.8K
Informatikus
$192K

Termékdizájner
$186K
Termékvezető
$122K
Értékesítési mérnök
$121K
Szoftverfejlesztési vezető
$271K
Megoldásépítész
$176K
GYIK

Den højest betalende rolle rapporteret hos Calix er Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $271,460. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Calix er $149,138.

