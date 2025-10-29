Cégjegyzék
A medián Adattudós kompenzációs in United States csomag a California Institute of Technology cégnél összesen $80K yearként. Tekintsd meg a California Institute of Technology teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
California Institute of Technology
Data Scientist
Pasadena, CA
Összesen évente
$80K
Szint
-
Alapbér
$80K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
0 Év
Mik a karrierszintek a California Institute of Technology?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a California Institute of Technology cégnél in United States évi $95,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A California Institute of Technology cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $80,000.

Egyéb források