Cégjegyzék
BWX Technologies
Itt dolgozik? Igényelje cégét

BWX Technologies Fizetések

A BWX Technologies fizetése $84,660 éves teljes kompenzációtól egy Gépészmérnök pozícióhoz az alsó végén $155,876-ig egy Projektmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a BWX Technologies. Utoljára frissítve: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gépészmérnök
$84.7K
Projektmenedzser
$156K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a BWX Technologies cégnél: Projektmenedzser at the Common Range Average level évi $155,876 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A BWX Technologies cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $120,268.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a BWX Technologies cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Tesla
  • Amazon
  • Facebook
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bwx-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.