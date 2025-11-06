Cégjegyzék
Bucketplace
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Seoul Capital Area

Bucketplace Szoftvermérnök Fizetések Seoul Capital Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Seoul Capital Area csomag a Bucketplace cégnél összesen ₩97.73M yearként. Tekintsd meg a Bucketplace teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Összesen évente
₩97.73M
Szint
L4
Alapbér
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bónusz
₩4.65M
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Bucketplace?
Block logo
+₩81.8M
Robinhood logo
+₩125.52M
Stripe logo
+₩28.21M
Datadog logo
+₩49.36M
Verily logo
+₩31.03M
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Bucketplace cégnél in Seoul Capital Area évi ₩144,712,453 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bucketplace cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Seoul Capital Area jelentett medián éves teljes kompenzáció ₩101,193,920.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Bucketplace cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Facebook
  • Snap
  • Lyft
  • Amazon
  • Google
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források