Cégkönyvtár
BT
Itt dolgozik? Igényelje cégét

BT Fizetések

BT fizetési tartománya $7,650 teljes kompenzációban évente Adatelemző alsó végén $256,275 Értékesítés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól BT. Utoljára frissítve: 8/20/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $20.3K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Informatikus
Median $43.6K
Vezérigazgatói tanácsadó
$88.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ügyfélszolgálat
$29.2K
Adatelemző
$7.7K
Adattudományi vezető
$47.8K
Adattudós
$17.5K
Pénzügyi elemző
$88.3K
Hardvermérnök
$119K
Emberi erőforrások
$48.4K
Jogi
$184K
Marketing
$107K
Termékdizájner
$42.7K
Termékvezető
$73.2K
Programmenedzser
$113K
Projektmenedzser
$9.4K
Értékesítés
$256K
Kiberbiztonság elemző
$80.1K
Szoftverfejlesztési vezető
$61K
Megoldásépítész
$52.3K

Adatarchitekt

Technikai projektmenedzser
$74.2K
Műszaki szakíró
$10.9K
UX kutató
$81.5K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BT je Értékesítés at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $256,275. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BT je $61,004.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a BT-nél

Kapcsolódó cégek

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • Singtel
  • Airtel India
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források