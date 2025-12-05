Cégjegyzék
Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in Korea, South a Brown-Forman cégnél ₩69.87M és ₩97.32M yearként között mozog. Tekintsd meg a Brown-Forman teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$52.9K - $62.4K
Korea, South
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$49.4K$52.9K$62.4K$68.8K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Brown-Forman?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a Brown-Forman cégnél in Korea, South évi ₩97,322,131 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Brown-Forman cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in Korea, South jelentett medián éves teljes kompenzáció ₩69,872,299.

Egyéb források

