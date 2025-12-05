Cégjegyzék
Brown-Forman
Brown-Forman Adattudományi vezető Fizetések

Az átlagos Adattudományi vezető teljes kompenzáció in Mexico a Brown-Forman cégnél MX$915K és MX$1.33M yearként között mozog. Tekintsd meg a Brown-Forman teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$55.6K - $64.5K
Mexico
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudományi vezető pozícióra a Brown-Forman cégnél in Mexico évi MX$1,328,060 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Brown-Forman cégnél a Adattudományi vezető szerepkörre in Mexico jelentett medián éves teljes kompenzáció MX$915,134.

