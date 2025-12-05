Cégjegyzék
Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Ghana a Brooklyn Chinese-American Association cégnél GHS 1.37M és GHS 1.91M yearként között mozog.

Átlagos Teljes Juttatás

$136K - $160K
Ghana
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$127K$136K$160K$176K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Brooklyn Chinese-American Association?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Brooklyn Chinese-American Association cégnél in Ghana évi GHS 1,911,335 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Brooklyn Chinese-American Association cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Ghana jelentett medián éves teljes kompenzáció GHS 1,372,240.

