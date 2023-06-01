Cégjegyzék
Brio
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Főbb betekintések
  • Osszon meg valami egyedit a Brio céggel kapcsolatban, ami hasznos lehet mások számára (pl. interjútippek, csapatválasztás, egyedi kultúra stb.).
    • Rólunk

    Brio Resource Group is a biopharmaceutical recruiting company that specializes in executive search, contract staffing, project outsourcing, and strategic direct placement. They have over 75 years of staffing and outsourcing experience and deliver successful fill rates exceeding 90%. Brio provides staffing solutions for various specialties, including Medical Affairs, Clinical Operations, Monitoring & Site Management, Clinical Project & Program Management, Clinical Programming & Data Management, Biostatistical Analysis & Reporting, Pharmacovigilance, Medical Writing, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Compliance, and Information Technology Staffing. They partner with elite emerging Biopharma companies and have offices in Reston, VA, and San Diego, CA.

    https://briogrp.com
    Weboldal
    2010
    Alapítás éve
    126
    Alkalmazottak száma
    $10M-$50M
    Becsült bevétel
    Központ

    Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

    Iratkozz fel az ellenőrzött ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

    Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

    Kiemelt állások

      Nem találtunk kiemelt állásokat a Brio cégnél

    Kapcsolódó cégek

    • DoorDash
    • Amazon
    • Apple
    • Stripe
    • Flipkart
    • Összes cég megtekintése ➜

    Egyéb források