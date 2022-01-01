Cégjegyzék
Brex
Brex Fizetések

A Brex fizetése $27,078 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $630,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Brex. Utoljára frissítve: 8/28/2025

$160K

Szoftvermérnök
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Adattudós
L4 $195K
L5 $395K
Termékmenedzser
Median $440K

Szoftvermérnöki vezető
L5 $613K
L6 $630K
Értékesítés
Median $260K
Ügyfélszolgálat
Median $47.9K
Üzletfejlesztés
Median $200K
Marketing
Median $174K
Terméktervező
Median $290K
Műszaki programvezető
Median $278K
Üzleti műveletek vezető
$181K
Üzleti elemző
$81.3K
Pénzügyi elemző
$146K
Programvezető
$245K
Toborzó
$27.1K
Kiberbiztonsági elemző
$199K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Brex cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Brex cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the L6 level évi $630,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Brex cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $245,250.

Egyéb források