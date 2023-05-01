Cégkönyvtár
Bowery Farming
Bowery Farming Fizetések

Bowery Farming fizetési tartománya $137,700 teljes kompenzációban évente Gépészmérnök alsó végén $298,500 Adattudós felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Bowery Farming. Utoljára frissítve: 8/20/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $155K
Adattudós
$299K
Gépészmérnök
$138K

Termékvezető
$188K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Bowery Farming-nél a Adattudós at the Common Range Average level, évi $298,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Bowery Farming-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $171,580.

