Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in United States a Boundless Immigration cégnél $215K és $307K yearként között mozog. Tekintsd meg a Boundless Immigration teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$247K - $289K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$215K$247K$289K$307K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Boundless Immigration?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Boundless Immigration cégnél in United States évi $307,351 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Boundless Immigration cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $215,408.

