A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in United States a Bosch Global cégnél összesen $192K yearként a SL1 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $192K. Tekintsd meg a Bosch Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
