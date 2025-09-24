A Szoftvermérnök kompenzáció in Germany a Bosch Global cégnél €67.7K yearként a EG12 szinthez és €77K yearként a SL4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Germany csomag összesen €89K. Tekintsd meg a Bosch Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
