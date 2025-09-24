Cégjegyzék
Bosch Global Gépészmérnök Fizetések

A medián Gépészmérnök kompenzációs in United States csomag a Bosch Global cégnél összesen $102K yearként. Tekintsd meg a Bosch Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Medián fizetési csomag
Bosch Global
Mechanical Engineer
Lancaster, PA
Összesen évente
$102K
Szint
E3
Alapbér
$102K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
10 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a Bosch Global?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Bosch Global cégnél in United States évi $135,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bosch Global cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $102,000.

