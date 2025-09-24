Cégjegyzék
Bosch Global
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Informatikus (IT)

  • Összes Informatikus (IT) fizetés

Bosch Global Informatikus (IT) Fizetések

A medián Informatikus (IT) kompenzációs csomag a Bosch Global cégnél összesen €88.5K yearként. Tekintsd meg a Bosch Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
Összesen évente
€88.5K
Szint
hidden
Alapbér
€88.5K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
5-10 Év
Tapasztalat (év)
11+ Év
Mik a karrierszintek a Bosch Global?

€142K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Informatikus (IT) ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

The highest paying salary package reported for a Informatikus (IT) at Bosch Global sits at a yearly total compensation of €125,349. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Informatikus (IT) role is €88,531.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Bosch Global cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források