A medián Emberi erőforrások kompenzációs in India csomag a Bosch Global cégnél összesen ₹605K yearként. Tekintsd meg a Bosch Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹605K
Szint
Management Apprenctice
Alapbér
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
₹13.98M

GYIK

The highest paying salary package reported for a Emberi erőforrások at Bosch Global in India sits at a yearly total compensation of ₹2,017,845. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Emberi erőforrások role in India is ₹605,117.

