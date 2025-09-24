Cégjegyzék
Bosch Global Adattudós Fizetések

A Adattudós kompenzáció in India a Bosch Global cégnél összesen ₹2.41M yearként a EG14 szinthez. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.58M. Tekintsd meg a Bosch Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Bosch Global?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Bosch Global cégnél in India évi ₹3,206,499 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bosch Global cégnél a Adattudós szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,818,232.

Egyéb források