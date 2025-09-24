A Adattudós kompenzáció in India a Bosch Global cégnél összesen ₹2.41M yearként a EG14 szinthez. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.58M. Tekintsd meg a Bosch Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
